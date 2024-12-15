محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

6 شروط من السياحة والآثار لضمان القبول بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
6 شروط من السياحة والآثار لضمان القبول بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

6 شروط من السياحة والآثار لضمان القبول بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - تختتم وزارة السياحة والآثار في الـ20 من ديسمبر الجاري تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

 قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارًا من 20 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر تنتهي في 20 من ديسمبر الجاري.
 يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

 

إجراء قرعة الحج السياحي 

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

شروط الفوز بقرعة الحج السياحي

 وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي عدة شروط لقبول طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج السياحي، وأبرزها: 
• ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية، "سيدات - رجال" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.
• بالنسبة لعمر المرافق، مقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.
 

صلاحيات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام

• ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م.
• أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد  فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما، مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.
• بطاقة رقم قومي سارية.
• السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عام في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدة شروط تؤدي إلى استبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي للموسم القادم، وذلك وفقًا لضوابط الحج السياحي التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي  

وتضمنت البنود التي حددتها  وزارة السياحة والآثار والتي تؤدي إلى الاستبعاد من قرعة الحج السياحي كالتالي: 

  • التقديم لأكثر من جهة من الجهات المنظمة للحج سواء كانت وزارة الداخلية المنظمة لحج الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى المنظمة لحج الجمعيات الأهلية ووزارة السياحة والآثار المنظمة للحج السياحي.
  • أداء مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق