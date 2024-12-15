6 شروط من السياحة والآثار لضمان القبول بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - تختتم وزارة السياحة والآثار في الـ20 من ديسمبر الجاري تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارًا من 20 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر تنتهي في 20 من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

شروط الفوز بقرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي عدة شروط لقبول طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج السياحي، وأبرزها:

• ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية، "سيدات - رجال" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.

• بالنسبة لعمر المرافق، مقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.



صلاحيات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام

• ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م.

• أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما، مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

• بطاقة رقم قومي سارية.

• السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عام في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدة شروط تؤدي إلى استبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي للموسم القادم، وذلك وفقًا لضوابط الحج السياحي التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي

وتضمنت البنود التي حددتها وزارة السياحة والآثار والتي تؤدي إلى الاستبعاد من قرعة الحج السياحي كالتالي:

التقديم لأكثر من جهة من الجهات المنظمة للحج سواء كانت وزارة الداخلية المنظمة لحج الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى المنظمة لحج الجمعيات الأهلية ووزارة السياحة والآثار المنظمة للحج السياحي.

أداء مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

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