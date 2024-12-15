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وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية (صور) - أخبار كلمتك

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وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - شهدت مصر اليوم خطوة تاريخية نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة البيئية، وذلك بافتتاح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ياسمين فؤاد تشيد بالمشروع

وأشادت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بهذا المشروع، مؤكدة على أهميته في دعم الرؤية المصرية نحو الاستدامة.

وأوضحت أن هذا المشروع يمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات جديدة، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

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شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص

وأكدت وزيرة البيئة أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق هذه الإنجازات، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون مثمر بين وزارة البيئة والقطاع الخاص.

تفاصيل مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إنشاء المشروع باستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 8000 طن سنويًا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المصنع على مساحة 1000 متر مربع، وتمكن المشروع من جمع 1300 طن من العبوات الكرتونية خلال العام الأول، متجاوزًا الهدف المستهدف.

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وأكدت وزيرة البيئة أهمية تكرار هذه التجربة في العديد من المنشآت الصناعية الأخرى، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط لتوسيع نطاق إعادة التدوير في مصر.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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