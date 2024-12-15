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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:16 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي، وحتى تقاطع طريق الواحات «وصلة دريم» في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أصدر رئيس الوزراء، قرار نشر في الجريدة الرسمية، بإضافة العميد أركان حرب أحمد على أحمد حامد الشربيني من القوات المسلحة» والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 9 سبتمبر 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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