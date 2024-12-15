رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:16 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي، وحتى تقاطع طريق الواحات «وصلة دريم» في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أصدر رئيس الوزراء، قرار نشر في الجريدة الرسمية، بإضافة العميد أركان حرب أحمد على أحمد حامد الشربيني من القوات المسلحة» والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 9 سبتمبر 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.