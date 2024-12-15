محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للصومال في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للصومال في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للصومال في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، مجددا دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق ودعمها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية خلال الفترة الأخيرة فضلاً عن متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال واريتريا في 10 أكتوبر 2024.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع وزير خارجية الصومال، نظيره المصري على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين الصومال وتركيا وأثيوبيا، حيث أكد تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها..

اقرأ أيضاً
وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي

الجيش الصومالي يعلن سيطرته على منطقة قدس بمحافظة جوبا السفلي

الرئيس السيسي يعقد قمة مشتركة مع رئيسا الصومال وإريتريا.. وانشاء لجنة للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بدء وضع الطبقة الخرسانية للطريق الإقليمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق