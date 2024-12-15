وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للصومال في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، مجددا دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق ودعمها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية خلال الفترة الأخيرة فضلاً عن متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال واريتريا في 10 أكتوبر 2024.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع وزير خارجية الصومال، نظيره المصري على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين الصومال وتركيا وأثيوبيا، حيث أكد تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها..