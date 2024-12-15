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التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 821 بلاغًا بالمحافظات - أخبار كلمتك

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التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 821 بلاغًا بالمحافظات - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 821 بلاغًا بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهر نوفمبر الماضي في مختلف محافظات الجمهورية.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة 

 

 حيث تم التعامل مع 821 بلاغًا واستغاثة وشكوى، تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة بنسبة إنجاز 100%، وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية والشرقية قائمة التدخلات.

 

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء

 

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمجلس القومي للمرأة، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخرى تم التدخل مع 821 بلاغًا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 65 حالة،إضافة إلى إيداع  32 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 34 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدًا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 122 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "16439"، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء " 16528"، أو الخط الساخن لأبناء مصر"19282" من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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