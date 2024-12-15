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تفاصيل زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه - أخبار كلمتك

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تفاصيل زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - أعلن محمد جبران وزير العمل، عن رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم.

موعد زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح جبران، أنه سيتم رفع المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.

ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار، وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ومنها العمالة غير المنتظمة.

المنح السنوية للعمالة الغير منتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها، على منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.. كما تحصل على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.

وكان قد تم استحداث بند جديد لمواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة «المُقيدين وغير المُقيدين»، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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