تفاصيل زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - أعلن محمد جبران وزير العمل، عن رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم.

موعد زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح جبران، أنه سيتم رفع المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.

ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار، وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ومنها العمالة غير المنتظمة.

المنح السنوية للعمالة الغير منتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها، على منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.. كما تحصل على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.

وكان قد تم استحداث بند جديد لمواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة «المُقيدين وغير المُقيدين»، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.