وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة دينية كبرى لطلاب المراحل التعليمية الثلاث، وذلك بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.

المسابقة الدينية لطلاب المرحلة الابتدائية

كتابة بحث في الموضوع التالي: تهتم الدولة المصرية بذوي الهمم بصورة كبيرة، دعما لدورهم في تحدي الصعوبات، وانطلاقا من محور صناعة الحضارة أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثا عن دور ذوي الهمم في تحدي صعوبات الحياة من خلال كتاب: «القفز فوق الصعاب للأستاذ: أحمد سويلم».

شروط المسابقة للمرحلة الابتدائية

- أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- ألا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة.

- كتابة البحث بخط اليد.

- مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.

- ترقم صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

- توضع حواشي «هوامش» كل صفحة أسفلها على حدة.

- يكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا.

- يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية مع الدقة في التوثيق.

- يتم تقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 مارس المقبل

جوائز المسابقة للمرحلة الابتدائية

وأوضحت الوزارة، أن جوائز المسابقة تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين:

- المركز الأول: 2500 جنيه.

- المركز الثاني: 1500 جنيه.

- المركز الثالث: 1000 جنيه.

- المركز الرابع إلي العاشر 500 جنيه.

المسابقة لطلاب المرحلة الإعدادية

كتابة بحث في الموضوع التالي: الشخصية المصرية لها صفاتها المتفردة على مر العصور والأزمان وانطلاقا من محوري «صناعة الحضارة»، وبناء الإنسان من محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني اكتب بحثا عن «سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ» من خلال كتاب: الشخصية المصرية خطوات على طريق استعادة الثقة للدكتور: أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

شروط المسابقة لطلاب المرحلة الإعدادية

- أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- ألا يقل عدد الصفحات عن 15 صفحة.

- ألا يزيد عن 20 صفحة.

- كتابة البحث بخط اليد.

- مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

- توضع حواشي «هوامش كل صفحة أسفلها على حدة».

- يكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا.

- يتم تقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 مارس المقبل.

جوائز المسابقة لطلاب المرحلة الإعدادية

وأوضحت الوزارة، أن جوائز المسابقة تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين:

- المركز الأول: 3000 جنيه.

- المركز الثاني: 2000.

- المركز الثالث: 1000 جنيه.

- من الرابع إلى العاشر 750 جنيها.

مسابقة دينية لطلاب المرحلة الثانوية

وأوضحت الوزارة، أنه يتم كتابة بحث موثق في الموضوع التالي: «يقوم الإسلام على فلسفة حب الحياة وإعمار الدنيا انطلاقا من محور التطرف الديني أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني»، اكتب بحثا عن «موازنة الإنسان في حياته بين الدنيا والآخرة»، وذلك من خلال كتاب فقه حب الحياة للدكتور على جمعة.

شروط المسابقة للمرحلة الثانوية

- أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- ألا تقل صفحات البحث عن 20 وحتى 25 صفحة.

- يتم كتابة البحث بالكمبيوتر على ورق مقاس 48 بهوامش (2.54 سم).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية.

- تنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي غير مسود.

- تكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية.

- كتابة العناوين بنوع الخط مسود Bold.

- وفي الحاشية يذكر: «اسم المؤلف عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة».

- إذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد العدد مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة.

- أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي.

- مناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للأراء وفقا للقواعد المتعارف عليها.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 مارس 2025.

جوائز المسابقة

وأوضحت الوزارة، أن جوائز المسابقة تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين:

- المركز الأول: 3500 جنيه.

- المركز الثاني: 2500 جنيه.

- المركز الثالث: 2000 جنيه.

- المركز الرابع 1500 جنيه.

- من المركز الخامس إلى المركز العاشر 1000 جنيه.