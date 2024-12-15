وزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموزانة العامة للدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقية جيدة لتوفير احتياجتنا من القمح وفقا لامكانياتنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور خنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف أن الاتفاقية تضمن توفير القمح المطلوب استيراده بشروط مالية جيدة ودون أي زيادات، متابعا: أؤكد لا تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموضوعة بالموزانة العامة للدولة.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هذه ليست المرة الأولى التي نتعامل مع الصندوق الاماراتي، ودولة الامارات قدرت لمصر صوامع بما يعادل مليار وربع جنيه، ولتخفيف الضغط علي القمح المستورد.