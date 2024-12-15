الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الإتاحة والطوارئ لزوار معرض "تراثنا 2024" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - يقدم الهلال الأحمر المصري خدمات الوصول والإتاحة لكافة ضيوف وزوار معرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتي 21 ديسمبر الجارى، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الإتاحة والطوارئ والإسعافات الأولية لزوار معرض "تراثنا 2024"

ويوفر الهلال الأحمر المصري سيارات جولف كهربائية ومقاعد متحركة، إلى جانب تقديم خدمات الطوارىء والإسعافات الأولية عند الحاجة.

وتأتي تلك المشاركة ضمن جهود الهلال الأحمر المصري الفعالة لدعم وإنجاح الفعاليات والأحداث المتنوعة وتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، افتتح فعاليات المعرض الخميس الماضي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول العربية.

وفي سياق متصل، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن معرض تراثنا في دورته السادسة الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 12 -21 ديسمبر أصبح ملتقى للمبدعين والفنانين من كافة المحافظات، ويحرص الجهاز خلال فعالياته على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم خدمات متنوعة تساعدهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشركة ليجاسي للتطوير والإدارة (ليجاسي)، التابعة لشركة حسن علام القابضة، والمُشَغِّلَة للمتحف المصري الكبير، وشركة ميوسيوم للاستشارات التجارية (MUSEEUM)، مُشَغِّل المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وشهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري.

وقام بالتوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندسة ميريت السيد الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي وإنجي طاهر الشريكة المُؤَسِّسة لشركة ميوسيوم للاستشارات التجارية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسويق الحرف اليدوية والتراثية بالمتحف المصري الكبير خاصة في بيت الهدايا الرسمي The Gem Shop) ).

عرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية تحت اسم "تراثنا"

وأشاد رحمي بالتعاون مع هيئة المتحف المصري الكبير لفتح نافذة جديدة يتم من خلالها عرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية تحت اسم "تراثنا" في واحد من أهم الوجهات السياحية في مصر مما يضمن رواجًا وإقبالًا من الجمهور على شراء هذه المنتجات، مضيفا أن مشاركة أصحاب المشروعات في الأماكن السياحية الهامة يساعدهم على اكتساب خبرات جديدة في التعامل مع عدد متنوع من العملاء والتعرف على احتياجاتهم مما يسهم في تطوير منتجاتهم وتحسين جودتها. وأضاف رحمي أن التوسع في تسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية محليًّا ودوليًّا يسهم في الحفاظ على هذه الصناعات والحرف من الاندثار ويعمل على نشر التراث المصري في المحافل الدولية الهامة.





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.