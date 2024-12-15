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الهلال الأحمر يقدم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية لزوار معرض تراثنا 2024 - أخبار كلمتك

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الهلال الأحمر يقدم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية لزوار معرض تراثنا 2024 - أخبار كلمتك

الهلال الأحمر يقدم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية لزوار معرض تراثنا 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - يقدم الهلال الأحمر المصرى خدمات الوصول والإتاحة لكل ضيوف وزوار معرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية «تراثنا 2024، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجارى، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوفر الهلال الأحمر المصري، سيارات جولف كهربائية ومقاعد متحركة، إلى جانب تقديم خدمات الطوارىء والإسعافات الأولية عند الحاجة.

وتأتى تلك المشاركة ضمن جهود الهلال الأحمر المصرى الفعالة لدعم وإنجاح الفعاليات والأحداث المتنوعة وتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات المعرض الخميس الماضى بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول العربية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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