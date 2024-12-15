الهلال الأحمر يقدم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية لزوار معرض تراثنا 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - يقدم الهلال الأحمر المصرى خدمات الوصول والإتاحة لكل ضيوف وزوار معرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية «تراثنا 2024، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجارى، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوفر الهلال الأحمر المصري، سيارات جولف كهربائية ومقاعد متحركة، إلى جانب تقديم خدمات الطوارىء والإسعافات الأولية عند الحاجة.

وتأتى تلك المشاركة ضمن جهود الهلال الأحمر المصرى الفعالة لدعم وإنجاح الفعاليات والأحداث المتنوعة وتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات المعرض الخميس الماضى بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول العربية.