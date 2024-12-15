خالد عبد الغفار يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» منذ انطلاقها لأكثر من 154 مليونا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ154 مليونا و77 ألفًا و255 خدمة.

استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 144 الفا و891 مستفيدة

وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 8 ملايين و591 ألفا و810 خدمات، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 144 ألفا و891 مستفيدة، وذلك عبر 237 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 60.50 طن لحوم، وصلت لـ60 ألفًا و532 أسرة، علاوة على 37 قافلة تنموية شاملة، استفاد منها 15 ألفًا و372 مواطنا، و198 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 4 آلاف و395 مشاركًا.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 4 آلاف و222 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، استفاد منها 417 ألفًا و417 مشاركًا، وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 200 ألف و19 مواطنًا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 32 ألفًا و546 مواطنًا، إلى جانب توزيع 2229 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ3 آلاف و153 مواطنًا، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 25 ألفًا و710 مستفيدين، كما استفادت 39 ألفًا و954 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.



قدمت المبادرة 7 ملايين و7 آلاف و656 خدمة صحية



وقدمت المبادرة 7 ملايين و7 آلاف و656 خدمة صحية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل، حيث شارك في تقديم الخدمات 69 قافلة طبية، علاوة على تنظيم 816 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية، استفاد منها نحو 57 ألفًا و141 مواطنًا.

وقامت «بداية» بتمويل 12 ألفًا و307 مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، ونفذت ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2200 مستفيد، إلى جانب تقديم 97 ألفًا و869 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية بيطرية وزراعية استفاد منها 5 آلاف و885 مستفيدا.

ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية، للمقبلين على الزواج، ضمن البرنامج القومي «مودة» استفاد منها 2167 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية، وتقديم الخدمات في فترات عمل مسائية ومن خلال الوحدات المتنقلة، حيث بلغت هذه الخدمات 5 آلاف و593 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 15 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية وتوعية عن الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة، وعدم التميز في بيئة العمل وعلاقات ومنازعات العمل الجماعية وكيفية البحث عن فرص العمل بمشاركة 339 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام.





كما قدمت المبادرة 8 ندوات ودورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة إنجليزية لـ 779 متدرب في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 32 فرصة عمل للشباب من الجنسين، إلى جانب توفير 450 عقد عمل لذوي الهمم، وتنفيذ ورش تفاعلية لرفع وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على المياه، والتغيرات المناخية، استفاد منها 1285 طالبًا وطالبة.

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