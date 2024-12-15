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جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:01 مساءً - جدول امتحانات نصف العام 2025.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، عن جدول امتحانات نصف العام 2025 في كافة المحافظات، استعدادً لانطلاق الامتحانات يناير المقبل.

جدول امتحانات نصف العام 2025

تستعد مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، لإعلان جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 16 وحتى 23 يناير.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من يوم السبت الموافق 18 يناير وحتى 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الابتدائي بسوهاج

- يوم السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية..

- يوم الأحد 12 يناير: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الرابع الابتدائي بسوهاج

- يوم السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير: امتحان الرياضيات والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الخامس الابتدائي بسوهاج

- يوم السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير: امتحان الرياضيات والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف السادس الابتدائي بسوهاج

- يوم السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان العلوم والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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