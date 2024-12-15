موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - موعد امتحانات المرحلة الابتدائية.. مع اقتراب عقد امتحانات الترم الأول، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي 2024-2025.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول، تبدأ من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وفق مواعيد الامتحانات المعلنة.

امتحانات المرحلة الابتدائية

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية تنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، وذلك للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 5 يناير، وتكون هذه الامتحانات مبدئية ومراجعة على المنهج.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 النهائية

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025 للتقييم النهائي من يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفي سياق متصل، أعلنت المديريات التعليمية، أنه تم الانتهاء من اختيار ووضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، استعدادًا لعقد الامتحانات خلال شهر يناير المقبل.

الحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الترم الأول 2025

وشددت الوزارة، على المديريات والإدارات التعليمية، على أهمية الحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الترم الأول 2025، سواء أثناء اختيارها ووضعها أو خلال الطباعة والتظريف، موضحة أن كل وكيل وزارة مسئول مسئولية كاملة عن تأمين الامتحانات لطلاب المديرية والمحافظة التابع لها.