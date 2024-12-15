مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - موعد امتحانات المرحلة الابتدائية.. مع اقتراب عقد امتحانات الترم الأول، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي 2024-2025.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول، تبدأ من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وفق مواعيد الامتحانات المعلنة.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

امتحانات المرحلة الابتدائية

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية تنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، وذلك للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 5 يناير، وتكون هذه الامتحانات مبدئية ومراجعة على المنهج.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 النهائية

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025 للتقييم النهائي من يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفي سياق متصل، أعلنت المديريات التعليمية، أنه تم الانتهاء من اختيار ووضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، استعدادًا لعقد الامتحانات خلال شهر يناير المقبل.

الحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الترم الأول 2025

وشددت الوزارة، على المديريات والإدارات التعليمية، على أهمية الحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الترم الأول 2025، سواء أثناء اختيارها ووضعها أو خلال الطباعة والتظريف، موضحة أن كل وكيل وزارة مسئول مسئولية كاملة عن تأمين الامتحانات لطلاب المديرية والمحافظة التابع لها.

اقرأ أيضاً
شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025

امتحانات نصف العام 2025.. المواعيد والجداول

الإجازة امتى؟.. مواعيد امتحانات نصف العام 2025 في المدارس والجامعات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الأحد 15 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق