الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - تواصل وزارة الداخلية، تحصيل تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ/ 2025، وذلك حتى يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر المقبل، بواقع 220 ألفا و300 جنيه، بخلاف سعر تذكرة السفر بالطائرة.

ويتم تحصيل تكاليف حج القرعة كاملة، بكافة فروع البنوك الوطنية «الأهلي، مصر، القاهرة»، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»، ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج، بدون تذكرة السفر بالطائرة يجري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر، ويتم السداد لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات «كبار السن، ذوى الهمم ومُرافـقيهم الوجوبين»، حيث يكون السداد لهم معاً.

ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، أوضحت وزارة الداخلية أن المواطن الفائز بالقرعة سيتقدم لقسم أو مركز الشرطة التابع له بجواز سفر دولي مميكن له وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من تاريخ 19/2/2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

وسيتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية: جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات، واختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي، وعدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

وكذلك صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، والبطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، ومرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025م، وذلك للحجاج ذكور وإناث الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، مواليد 18/2/1960م وما قبلها، أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي، وصورة من شهادة التحـصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19) المُحدثة لموسم 2024م /2025 م المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة و السكان المصرية، مرفقاً بها الأصل «للاطلاع»، وتُطلب فقط من الحجاج «ذكور، إناث» الذين تزيد أعمارهم على (65 عاما) مواليد 18/2/1960م وما قبلها، وذلك كشرط للحصول على التأشيرة.

وأضافت أنه على الفائز بالقرعة أيضا تقديم تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلن عنها، موضح به حالته الصحية تفصيلاً، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج، وما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودي، وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن، والبصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن»، وشهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج، وبيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم «إن وجدوا» ممن هم فى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941م، وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر، وتقـوم مناطق التـجنيد بصرف تصاريح سفر مؤقـتة، بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد، يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفـة المواطـن الفائز بقرعة الحج هذا العام، وتصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

تكاليف حج القرعة 2025

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه يلتزم الفائزون بالقُرعة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشـأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة الواجب إتباعها، واحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10.000 دولار أمريكي، عشرة آلاف دولار أمريكي فقط) أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى، والالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير، والالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر "منى" إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي، مع عدم الافتراش بالطرق، ويحذر على الحاج التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وكذلك تفادي الخروج والتحرك فى درجات الحرارة العالية، حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.