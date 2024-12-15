إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - أشادت الصحف الروسية، وموقع وزارة الخارجية الروسية وموقع الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي بمنتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية الذي عقد مؤخرا بالقاهرة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور و150 مشارك من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية والجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

وتم تخصيص المنتدى لقضايا التعليم والرعاية الصحية وأقيمت ندوتين رئيسيتين بحضور متخصصين في شئون التعليم، والصحة.

ومن جانبه أشار بافل شفيتسوف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي، إلى أن انعقاد المنتدى بالقاهرة سوف يكون خطوة مهمة نحو تطوير التعاون بين روسيا والدول المشاركة.

كما رحب السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، بحضور وزير التعليم العالي المصري، مؤكدا ان روسيا تواصل رسالتها لإعداد مئات الالاف من الخبراء المؤهلين تأهيلا عاليا في التخصصات المختلفة للعودة لبلدانهم للمشاركة في التنمية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، قائلا: «اعتز بدراستي للدكتوراة بأكاديمية العمارة في موسكو التي شكلت جزءا كبيرا من خبرتي العملية والعلمية والمهنية».

وأشار الوزير، أن لدينا طموحا في انشاء جامعة موحدة لدول البريكس، كما أعرب ديميتري بيسبالوف رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الي سعادته بهذه المشاركة الكبيرة من الخريجين ومشاركة الجامعة لأول مرة في التنظيم مشيرا الى تطلعه لمزيد من التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية وجامعات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

من جانبه قدم شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية الشكر للوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي التي بدأت من عام 2022 في تنظيم منتدى الخريجين واختارت القاهرة مقرا لانعقاده في المرتين وهو ما يعكس الثقة في التعاون مع الجمعية المصرية للخريجين واستعداد القاهرة في استقبال المؤتمرات الدولية الكبرى.

وتطلع جاد، إلى مزيد من التعاون بين مصر والجانب الروسي في مجالات التعليم والرعاية الصحية.