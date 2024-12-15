مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من 16 مشروع تطوير كلي وجزئي ورفع كفاءة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال عام 2024، وذلك في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشاريع التي تم الانتهاء منها بينها أعمال وحدة القلب المفتوح بمستشفى جمال عبد الناصر، ومشروع رفع كفاءة مستشفى بنها، واستلام مشروع مبنى عيادات السويس، واستلام عيادة بسيون، وإنشاء امتداد عيادة أحمد عرابي بكفر الزيات، وصيانة ورفع كفاءة الرعايات والعمليات مستشفى أطفال مصر، وتطوير الرعاية المركزة وجناح العمليات بمستشفى النصر حلوان.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تضمنت تطوير منظومة الحجز الالكتروني، حيث تم تفعيلها بعدد 250 عيادة تغطي 19 فرع، على مستوى المحافظات، لافتاً إلى إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني.

وتابع «مصطفى» أنه تم تطوير منظومة القرارات، حيث تم إصدار 16 مليون قرار مميكن، مشيراً إلى ميكنة منظومة خطابات عدم الانتفاع، حيث تم إصدار أكثر من مليون و400 خطاب عدم انتفاع مميكن، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز الجهود لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية ومتكاملة لهم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق