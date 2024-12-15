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وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض - أخبار كلمتك

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وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض - أخبار كلمتك

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - افتتح  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، معرض نيبو للذهب المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

 

وقام وزير التموين بجولة تفقدية داخل المعرض والتحدث مع العارضين والتعرف على المشغولات الذهبية الجديدة التي تميز هذا المعرض. 

 

وأكد  وزير التموين أن هذا الحدث السنوي يعد منصة عالمية لعرض المشغولات الذهبية التي تعبر عن تميز مصر في هذا المجال.

 

وأضاف أن بداية انطلاق معرض نيبو كان في 2022 بمشاركة 29 عارضًا على مساحة 3 آلاف متر مربع، وفي نسخته الجديدة لهذا العام المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 80 عارضًا من 49 علامة تجارية و31 عارضًا دوليًّا بمشاركة تركيا وأوكرانيا للمرة الأولى. 

 

وللعام الثاني على التوالي نحتفي بمسابقة تصميم المجوهرات بمشاركة 280 متسابقًا من مصر و13 من دول أخرى، كما سيتم إقامة معرض فني تحت عنوان "مجوهرات" كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ، ويسلط الضوء على الفنون الجميلة على صناعة المجوهرات.

 

 

معرض الذهب نيبو 2024 

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024 

ويحتوي معرض نيبو على عدة أنشطة جانبية، منها: 

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية. 

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارضًا مصريًّا و30 عارضًا دوليًّا من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلًا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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