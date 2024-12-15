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درجة الحرارة الآن في القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

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درجة الحرارة الآن في القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

درجة الحرارة الآن في القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - درجة الحرارة الآن.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة الآن في القاهرة، وحالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

درجة الحرارة الآن

توقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الأحد في القاهرة الكبرى طقس مائلًا للبرودة أثناء فترات النهار، بينما يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجة الحرارة الآن

درجة الحرارة الآن في القاهرة

وتبلغ درجة الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 20 درجة مئوية نهارًا، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى في فترات الليل انخفاضا في درجات الحرارة مع أجواء باردة، لتسجل الصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس

حالة الطقس

وحذرت الهيئة المواطنين، من قدوم موجة برد جديدة تضرب البلاد وتقلبات في أحوال الطقس، في الأيام القادمة، ومطالبة المواطنين باتخاذ حذرهم في فترة التقلبات لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موجة البرد الجديد ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة على شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس في الأيام القادمة

وتوقعت الهيئة أن يصاحب موجة البرد الشديدة نشاط للرياح ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأيام القادمة.

حالة الطقس في القاهرة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الحرص على ارتداء ملابس شتوية ثقيلة، مع شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم، وتناول الأدوية اللازمة لوقاية من نزلات البرد، مع مراعاة متابعة النشرات الجوية باستمرار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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