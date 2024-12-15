الأزهر يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - أعلن الأزهر الشريف، عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بـ الجامع الأزهر، وذلك بنظام التعليم عن بعد.

تفاصيل مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

وأوضح الأزهر الشريف أن مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، تهدف إلى تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن وتعزيز الهوية الإسلامية.

موعد التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

وكشف الأزهر الشريف أن التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، يكون لمدة 15 يوما، حيث بدأ يوم 10 ديسمبر 2024، ويستمر التقديم حتى 25 ديسمبر 2024.

كيفية التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

ويستطيع الراغبين التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عن طريق الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، ويكون التسجيل من خلال مسح الـ QR code.

شروط التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

- اجتياز اختبار تحديد المستوى.

- أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر.

- أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال.