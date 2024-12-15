مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأزهر يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج.. تفاصيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأزهر يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج.. تفاصيل - أخبار كلمتك

الأزهر يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - أعلن الأزهر الشريف، عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بـ الجامع الأزهر، وذلك بنظام التعليم عن بعد.

تفاصيل مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

وأوضح الأزهر الشريف أن مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، تهدف إلى تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن وتعزيز الهوية الإسلامية.

موعد التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

وكشف الأزهر الشريف أن التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، يكون لمدة 15 يوما، حيث بدأ يوم 10 ديسمبر 2024، ويستمر التقديم حتى 25 ديسمبر 2024.

القرآن الكريم

كيفية التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

ويستطيع الراغبين التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عن طريق الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، ويكون التسجيل من خلال مسح الـ QR code.

شروط التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

- اجتياز اختبار تحديد المستوى.

- أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر.

- أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال.

اقرأ أيضاً
اجتماع لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف لبحث المهام الإدارية والدعوية

الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق