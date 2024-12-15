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وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

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وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - المعلمين بالحصة.. أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مانع لصرف مقابل نقدي للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة في المرحلة الثانوية في المديريات التعليمية.

صرف مقابل مادي للمعلمين بالحصة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن قرار منح المعلمين بالحصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، جاء حرصًا على استقرار العملية التعليمية، وسدًا للعجز بالمعلمين.

صرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية

التعاقد مع معلمين بالحصة الواحدة

وفي وقب سابق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع معلمين للعمل بالحصة الواحدة لسد عجز المعلمين الموجود في المدارس، والاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتي يؤدين الخدمة العامة في المدارس لسد العجز.

معلمين بالحصة الواحدة

وقد تعاقدت المديريات التعليمية، مع المعلمين للعمل بالحصة الواحدة في المدارس التي تعاني من عجز في المدرسين، مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.

صرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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