قيمة مصروفات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني للعام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - مصروفات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن قيمة مصروفات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، طبقًا لما أقرته الوزارة.

مصروفات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني للطلاب الذين يتلحقون بالدراسة بالعام الحالي لأول مرة، ولمرة واحدة فقط في العام وليس على المدارس.

قيمة مصروفات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني

- يتم تحصيل من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها، مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني مبلغ 100 جنيه فقط.

- يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط قيمة أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى من الطلاب المدارس الخاصة عربي.

- بالإضافة إلى مبلغ 300 جنيه اشتراك اختياري للطلاب في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب وهذا اختياري.

- تحصيل مبلغ 200 جنيه مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الخاصة لغات.

- بالإضافة إلى مبلغ 800 جنيه قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري.

- تحصيل مبلغ 500 جنيه مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الدولية.

- بالإضافة إلى مبلغ 2000 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية.

- وهذه التعليمات جزء لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم 162 والصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024، بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.