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جامعة عين شمس تشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

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جامعة عين شمس تشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - انطلقت  فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي الثالث عشر من مسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان، والذى يعقده الاتحاد العربى للشباب والبيئة.

جامعة عين شمس تشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي للذكاء الاصطناعي

وتشارك جامعة عين شمس برئاسة  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة في المنتدى الشبابى البيئى العربى الثالث عشر تحت عنوان" الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أكثر من 250 طالبا من طلاب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية من المشاركين بالمؤتمر الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بحضور عدد من خبراء البيئة والإعلاميين البيئيين، والمقرر إقامة فعالياته فى مدينتى أسوان والأقصر فى الفترة من ١٣ إلى ١٩ ديسمبر الجارى.

وكان  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قد أكد في اجتماعه مع وفد الجامعة في وقت سابق  أهمية مشاركة الجامعة في هذا المنتدى المهم الذي يجمع نخبة من شباب الوطن العربي والإفريقي، لمناقشة قضية في غاية الأهمية وهي "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة".

مضيفا أن جامعة عين شمس إدراكًا منها لأهمية التكنولوجيا الحديثة، تؤمن بدور الشباب كمحرك أساسي للتغيير والتطوير مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح محوريًا في مختلف المجالات التنموية لذا نحن بحاجة إلى تمكين شبابنا من امتلاك مهارات العصر، وفهم التحديات والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمتها في الافتتاح أشارت الدكتورة بثينة الحاجي رئيس المنتدى إلى أن المنتدى الثالث عشر للشباب العربى الإفريقى، واحد من سلسلة المنتديات الذي يواصل الاتحاد عقدها بشكل سنوي، موضحة أن الفعاليات بدأت بمدينة أسوان وتختتم بمدينة الأقصر حيث يشهد جلسات عامة وورش عمل، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلًا عن حملات للتوعية للشباب، مع تنظيم برنامج سياحى للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية.

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تأتي مشاركة جامعة عين شمس تحت إشراف وتنسيق إداري أ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب - إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب

 

وفي سياق آخر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرضًا خيريًّا للملابس لصالح الطلاب والعاملين، وذلك في إطار مبادرة بداية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


وأعربت  غادة فاروق عن سعادتها بروح الخير والتكافل في تحقيق النفع للطلاب والعاملين، موضحة أن الهدف من المعرض تقديم منتجات للطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، وأشادت بالتعاون مع النوادي المشاركة في المعرض الخيري.

ويأتى المعرض انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها إدارة الجامعة لتعزيز ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي، وشهد المعرض إقبالًا من الطلاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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