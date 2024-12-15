نقيب المعلمين: نظامنا التعليمي يهدف إلى الفهم والتطبيق وتجاوز الحفظ والتلقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي الثالث عشر، الذى يعقد بمدينتي أسوان والأقصر، بعنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة"، بمشاركة ٢٥٠ شابًّا وفتاة من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، برعاية مجلس وزراء الشباب العرب، ووزارات الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

وقال " الزناتي " خلال كلمته فى افتتاح المنتدى: إن التعليم المصري يشهد تحولًا كبيرًا لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، التي تعيش حالة من التطور العلمي والبحثي الهائل فى كل المجالات، جعل من التقنيات الحديثة معيارًا رئيسيًّا للتفاضل بين الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية.



وأشار نقيب المعلمين أن التكنولوجيا المتطورة غيرت أسلوب تفكير العقل البشري، حيث يهدف النظام التعليمي الجديد إلى تجاوز أساليب الحفظ والتلقين التقليدية، ليصل إلى مستويات الفهم والتطبيق والتحليل.



وأضاف " الزناتي " أن التعليم المصري شهد طفرة في مجال "التكنولوجيا التطبيقية" والذكاء الاصطناعي، حيث انتشرت المدارس المتخصصة في أكثر من 22 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المدارس تقدم ما يزيد عن 100 برنامج وتخصص يلبي احتياجات سوق العمل المتطور، ويواكب أحدث التقنيات العالمية، حيث ساهمت هذه البرامج في تأهيل خريجين قادرين على الانضمام إلى كبرى الشركات والمصانع التي تعتمد بشكل كامل على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مثل شركات الاتصالات، ومصانع الأجهزة الإلكترونية، ومصانع السيارات.

الزناتي: تطوير مهارات المعلمين عبر برامج تدريبية متخصصة لضمان قدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي

وأضاف "الزناتي" ان هناك اهتمام بتطوير مهارات المعلمين عبر برامج تدريبية متخصصة لضمان قدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي، بجانب إلى تفعيل دور الأسرة من خلال منصات تعليمية توفر محتوى رقميًا، مشيرا إلي أنه تم تعزيز قنوات التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين والمؤسسات التعليمية عبر المواقع الإلكترونية للوزارة والنقابة، مؤكدا على الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.



وقالت الدكتورة بثينة الحاجي، رئيس المنتدى: إن المنتدى الثالث عشر للشباب العربى الإفريقى، واحد من سلسلة المنتديات الذي يواصل الاتحاد عقدها بشكل سنوي، موضحة أن الفعاليات بدأت بمدينة أسوان ويختتم بمدينة الأقصر حيث يشهد جلسات عامة وورش عمل، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلًا عن حملات للتوعية للشباب، مع تنظيم برنامج سياحي للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية ليشكل منبرًا إقليميًّا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشادت بثينة بالمتابعة المستمرة للدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة، لفعاليات منتدى هذا العام والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المنتدى.



وأكد مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع في أولوياتها خطة متكاملة لنشر الوعى البيئي في ظل المخاطر البيئة والتحديات التي تفرض نفسها، مناشدا الشباب بالتواصل ومد جسور التعاون ونقل الأفكار، لذلك تحرص الوزارة على توفير الفرص للشباب للتعبير عن أفكارهم من أجل بناء جيل من الشباب قادر على المساهمة في دعم الجهود والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمواجهة التحديات والاستفادة من قدراتهم.



كما أكد سيد خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة، نقيب الزراعيين، على أهمية مدينة أسوان وشريان التنمية في توشكي وحجم المشاريع العملاقة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، موضحا حجم تطوير الطرق وبناء الشبكات ومحطات الطاقة الشمسية ونحن بدورنا نعقد منتدى للذكاء الاصطناعي ودوره في دعم جهود التنمية لتعزيز قدرات كل قطاعات الدولة المصرية في كافة المجالات ونستهدف تعزيز الوعي لدي الشباب لاستخدام الذكاء الاصطناعي ونقل الخبرات.



وأكد منصف بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، العمل مع الجهات المعنية للعمل على نشر الوعي بين الشباب في ضوء تعريفهم بأهمية الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية ونستهدف دعم المبادرات الرامية لبناء وعي الشباب من أجل تحقيق مستقبل أخضر للدول للوصول الي بناء مجتمع يحافظ على البيئة والتعرف على التحديات التي تواجه البيئة.



جاء ذلك بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، والدكتور مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتورة بثينة الحاجي رئيس المنتدي، ومنصف بن منصور رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، المهندس محمد حسين مدير عام المخلفات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وزارة البيئة، صلاح عبد الرازق عضو اللجنة الاستشارية للاتحاد، سالى فريد أستاذة الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، عباس شراقى أستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، دكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، صابر عبده دكتور بكلية الزراعة جامعة الأزهر.

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