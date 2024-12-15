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وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى - أخبار كلمتك

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وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى - أخبار كلمتك

وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - التابلت المدرسي.. أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت المدرسي الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي تشمل كافة المقررات الدراسية المقررة عليهم بالعام الحالي.

التابلت المدرسي

وأكدت الوزارة، أنه على طلاب الصف الأول الثانوي الاستفادة من المحتوى التعليمي الرقمي، مشيرة إلى أن التابلت المدرسي هو وسيلة إلكترونية تساعد الطلاب على الاستفادة من المنصات التعليمية، والبحث عن المعلومات المتعلقة بالمناهج الدراسية.

تابلت الصف الأول الثانوي 2025

دفع المبلغ التأميني

وشددت الوزارة، أنه يتم تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي 2025، عقب دفع المبلغ التأميني الخاص بالتابلت، وهي 100 جنيه كتأمين للتابلت المدرسي، بالإضافة إلى 5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ويتم سداد رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024 في مكتب البريد بالرقم القومي للطالب.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت للصف الأول الثانوي

- إيصال رسوم التابلت من مكتب البريد.

- يطبع إقرار التابلت ويملأ بدقة دون شطب.

- إلصاق صورة شخصية للطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

تابلت الصف الأول الثانوي 2025

- صورة بطاقة ولي الأمر الطالب.

- صورة بطاقة الطالب إن وجدت.

قرار استلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025

وعند تسلم تابلت الصف الأول الثانوي 2025، يوقع الطالب وولي أمره، على قرار يفيد باستلام التابلت المدرسي مسلسل رقم «IMEI»، ويلتزم الطالب وولي الأمر بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، ويتعهد ولي الأمر بتسليم التابلت مرة أخرى، عند انتهاء نجله من المرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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