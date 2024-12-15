درجة الحرارة في القاهرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في المحافظة اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - درجة الحرارة في القاهرة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجة الحرارة في القاهرة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

الطقس في القاهرة

وأوضحت الهيئة حالة الطقس في القاهرة اليوم، متوقعة أن تسود أجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء المحافظة، مع غياب أشعة الشمس التي تزيد من الإحساس ببرد الطقس.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود في القاهرة الكبرى طقس مائلًا للبرودة أثناء فترات النهار، بينما يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجة الحرارة الآن في القاهرة

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة، اليوم الأحد، عبر صحفتها الرسمية على موقع الفيس بوك، توضح فيه درجة الحرارة في القاهرة الكبرى.

وتسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية نهارًا، أما عن الليل فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن فترات النهار، لتسجل الصغرى 13 درجة مئوية.

الطقس في القاهرة اليوم

ووجهت الأرصاد، عدة نصائح للمواطنين في ظل الأجواء البادرة المسيطرة على حالة الطقس في القاهرة، منها: «ارتداء ملابس شتوية ثقيلة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، وتناول الأدوية اللازمة لوقاية من نزلات البرد، مع مراعاة متابعة النشرات الجوية باستمرار».

طقس القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى، وهي تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح الأرصاد للقيادة أثناء الشبورة المائية

ونوهت الأرصاد على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انتشار الشبورة المائية على طرق القاهرة الكبرى، موجهة عدة نصائح يجب عليها اتباعها:

- إضاءة جميع أنوار السيارة.

- فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- استعمل مساحات المطر، لتخفيف من حدة الشبورة.