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بدء وضع الطبقة الخرسانية للطريق الإقليمي - أخبار كلمتك

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بدء وضع الطبقة الخرسانية للطريق الإقليمي - أخبار كلمتك

بدء وضع الطبقة الخرسانية للطريق الإقليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - بدأت شركات أوراسكوم وحسن علام اعمال وضع الطبقة الخرسانية للطريق الإقليمي فى مناطق الصيانة فى الوصلة من بنها الى الخطاطبة في إطار خطط رفع كفاءة وإعادة صيانة وتطوير الطريق الإقليمي وذلك في إطار خطط الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، لتنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها  الطريق الإقليمي، وذلك في إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذي شهدته مصر في تصنيف الطرق العالمي.


 خطط صيانة الطرق 

وتستعد مجموعة أوراسكوم لإجراء عدد من المعاينات على أرض الواقع لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمي على رأسها القطاع من المنوفية إلى مدخل القليوبية لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق .

وتأتي أعمال الصيانة نظرًا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الإقليمي، فقد تم إسناد أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق لشركة أوراسكوم، حيث يعد الطريق الإقليمي هو الأكبر في الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلو متر ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج ببعضها البعض.


ويعد الطريق الدائري الإقليمي، من أهم الطرق بمصر، ويمتد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بطول 400 كيلو متر، ويربط 15 محافظة، ويشمل 4 حارات، بينما يضم القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.

ويضم الطريق الدائري الإقليمي، عددًا من المداخل الرئيسية، هي مدخل الكيلو 43 طريق القاهرة - بلبيس، الكيلو 42 طريق الكريمات، الكيلو 49 طريق القاهرة - الإسماعيلية، الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والكيلو 55 طريق القاهرة - السويس، والكيلو 56 طريق القاهرة - العين السخنة، ويضم مدخلًا عند الكيلو 68 طريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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