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الصغرى تصل لـ3 درجات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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الصغرى تصل لـ3 درجات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد - أخبار كلمتك

الصغرى تصل لـ3 درجات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، منوهة على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء النزول.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم سيكون معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للدفء على جنوب الصعيد، أما في وقت الليل فيسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، وستشتد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أنه من ضمن الظواهر الجوية المتوقعة تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس

وتابعت بوجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين اليوم الأحد

أما حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط فتتوقع الأرصاد أن تكون بين خفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنها 20 12
دمنهور 19 12
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 20 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 12
دمياط 21 15
بورسعيد 20 18
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 11
العريش 20 12
رفح 19 11
رأس سدر 21 11
نخل 19 06
كاترين 15 03
الطور 22 12
طابا 20 09
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 20 13
العلمين 19 12
مطروح 20 13
السلوم 19 08
سيوة 19 08
رأس غارب 23 14
الغردقة 23 14
سفاجا 22 15
مرسى علم 25 17
شلاتين 26 17
حلايب 25 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 26 17
الفيوم 21 09
بني سويف 21 19
المنيا 21 09
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 25 11
الأقصر 25 11
أسوان 27 12
الوادي الجديد 23 10
أبو سمبل 26 12

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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