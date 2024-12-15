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اليوم، وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض في القاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

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اليوم، وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض في القاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

اليوم، وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض في القاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - يفتتح  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، معرض نيبو للذهب المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة. 

 

وأكد وزير التموين أن هذا الحدث السنوي يعد منصة عالمية لعرض المشغولات الذهبية التي تعبر عن تميز مصر في هذا المجال.

 

وأضاف أن بداية انطلاق معرض نيبو كان في 2022 بمشاركة 29 عارضًا على مساحة 3 آلاف متر مربع، وفي نسخته الجديدة لهذا العام المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 80 عارضا من 49 علامة تجارية و31 عارضًا دوليًّا بمشاركة تركيا وأوكرانيا للمرة الأولى

 

كما يتضمن المعرض عددًا من الفعاليات منها مسابقة تصميم المجوهرات ومعرض الفن التشكيلي، كما أن برنامج المشترين الدوليين يعد إحدى الركائز الأساسية للمعرض والذي نجح في تعزيز التعاون الدولي وزيادة الصادرات، ويستضيف 166 مشاركا من 19 دولة تشمل الخليج العربي، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وللعام الثاني على التوالي نحتفي بمسابقة تصميم المجوهرات بمشاركة 280 متسابقًا من مصر و13 من دول أخرى، كما سيتم إقامة معرض فني تحت عنوان "مجوهرات" كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ، ويسلط الضوء على الفنون الجميلة على صناعة المجوهرات.

 

وتقدم وزارة الطيران خصومات خاصة على تذاكر السفر لحضور المعرض مما يعمل على زيادة الحضور في نسخة المعرض هذا العام، حيث إن المعرض يعمل على تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

 

معرض الذهب نيبو 2024 

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024 

ويحتوي معرض نيبو على عدة أنشطة جانبية، منها: 

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية. 

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارضًا مصريًّا و30 عارضًا دوليًّا من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلًا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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