من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:20 صباحاً - قدم العالم المصري عصام حجي، المقيم في الولايات المتحدة، دراسة جديدة تقدم حلًّا جذريًّا ومرضيًا لمصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة.

"دون الإضرار بمصر"

وبينت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية الشهيرة، اليوم الأحد، ونشرها العالم على حسابه في منصة إكس، عدة حلول لـ توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة الإثيوبي دون الإضرار بمصر والتسبب في عجز مائي عند المصب.

واقترحت إدارة مستوى التشغيل في السد حسب مواسم الجفاف، فضلًا عن تحقيق توازن بين توليد الطاقة وضمان استمرار تدفق المياه إلى مصر والسودان.

كما دعت إلى تحديد سياسات تخفيف محددة خلال فترات الجفاف الطويلة.

كذلك حثت على تحسين التنسيق بين سد أسوان العالي وسد النهضة من أجل المشكلات المستمرة، وزيادة التنسيق بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل الحد من الصراعات المائية.

إلى ذلك، اعتبرت أنه يمكن ضمان استقرار إنتاج الطاقة بالنسبة لإثيوبيا مع الحفاظ على التوازن المائي لدول المصب.

وأوضح حجي أنه خلال أيام قليلة، اطلع أكثر من 12000 قارئ على تلك الدراسة المنشورة في إحدى أهم الدوريات العلمية العريقة، وتصدرت القراءات كأحد أهم الأبحاث في المجال علوم الأرض والبيئة.

وكان الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، كشف اليوم الأحد عن تطور جديد بسد النهضة الإثيوبي ومدى علاقته بمصر.

وكتب “شراقي” على صفحته الشخصية بـ“فيس بوك” تحت عنوان “عودة توربينات سد النهضة بعد توقف 100 يوم” قائلًا: “تعود التوربينات للعمل بعد توقف دام حوالى 100 يوم ظلت فيها مياه النيل الأزرق تتدفق من خلال بوابات المفيض العلوي”.

وأضاف: “يبلغ إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة حاليا حوالى 50 مليون م3/يوم تكفى لتشغيل توربينين فقط 12 ساعة كل منها، وفى حالة تشغيل أحد التوربينين الآخرين فسوف يسحب من المخزون الأصلي للبحيرة الذي ظل ثابتا فى الأشهر الماضية 60 مليار م3 عند مستوى 638 مترا فوق سطح البحر منذ 5 سبتمبر الماضي”.

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