الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر - أخبار كلمتك

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:10 صباحاً - يبدأ اليوم الأحد صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025 لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه. 

 

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. 

غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

 

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر  2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق