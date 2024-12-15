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اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

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اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:50 صباحاً - ينعقد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد، اليوم الأحد الموافق ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بـجامعة الأزهر، منهم: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث عبر نهج علمي متصل بالإسناد يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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