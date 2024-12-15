أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:26 صباحاً - أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 15-12-2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.30 جنيه للشراء و53.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.66 جنيه للشراء و64.86 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.22 جنيه للشراء و57.39 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.35 جنيه للشراء و33.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 165.06 جنيه للشراء و165.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى في البنك المركزي المصري نحو 6.98 جنيه للشراء و7.00 جنيه للبيع.