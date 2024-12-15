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الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

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الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:06 صباحاً - أسعار الدواجن والبيض.. تستعرض لكم بوابة الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 15-12-2024، حيث تشهد أسعار الفراخ الحمراء اليوم، تراجعًا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، طبقا لبورصة الدواجن، بعدما شهدت أسعار الدواجن والبيض تذبذبًا ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، وانخفض سعر كيلو الفراخ الساسو بقيمة 2 جنيه.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 15-12-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 76 و75 جنيهًا، لتباع في الأسواق بـ 86 و85 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 80 و81 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 90 و91 جنيهًا للكيلو.

فيما سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 120 جنيها لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ 130 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، ما بين 195، و200 جنيه باختلاف الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت الساسو بيور اليوم الأحد من 18 إلى 19 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكتاكيت الساسو اليوم الأحد من 17 إلى 18 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الأحد من 6 إلى 7 جنيهات.

وسجلت أسعار الكتاكيت الروزي بيور اليوم الأحد من 15 جنيهًا 16 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الأحد من 14 جنيهًا إلى 15 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد نحو 148 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 158 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ157 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى اليوم إلى 145 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ155 جنيهًا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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