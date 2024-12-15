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أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

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أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:30 صباحاً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": من المتوقع استقرار الأحوال الجوية خلال اليوم الأحد وغدًا الإثنين مع انخفاض طفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار وساعات الليل مع التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت: "درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم تسجل 20 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل يكون الطقس بارد الي شديد البرودة خاصة وقت الفجر والصباح الباكر".

 

منخفض جوي يضرب البلاد

وأكدت: بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري ستتعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيؤدي الي مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار إلى 18 درجة مئوية وتصل الصغرى خلال ساعات الليل إلى 10 درجات مئوية والمدن الجديدة في القاهرة ستكون أقل.

مناطق فرص سقوط الأمطار

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار منذ الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي وتبدأ على السواحل الشمالية الغربية ثم تمتد الأربعاء والخميس والجمعة لباقي السواحل الشمالية ومحافظات المحافظات الداخلية، مع وجود نشاط ملحوظ في الرياح، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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