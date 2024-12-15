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هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر بعد تفشي نزلات البرد؟ الصحة تكشف السر - أخبار كلمتك

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هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر بعد تفشي نزلات البرد؟ الصحة تكشف السر - أخبار كلمتك

هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر بعد تفشي نزلات البرد؟ الصحة تكشف السر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:10 صباحاً - متحور كورونا الجديد، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة وجود متحور جديد لكورونا في مصر.

 

فترة نشاط الفيروسات التنفسية


وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر":"في مثل هذا الوقت من العام وتحديدا بانتهاء شهر نوفمبر إلى شهر مارس نشهد فترة نشاط وانتشار للفيروسات التنفسية والتي تشمل الأنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا ".

 

انتهاء وباء كورونا 

وأضاف: "في شهر مايو 2023 منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء كورونا كوباء عالمي يستدعي الاهتمام ويتم معاملة الفيروس مثل باقي الفيروسات التنفسية، ويتم التعامل مع الكورونا نفس معاملة الفيروسات التنفسية".

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إصابات الفيروسات التنفسية 

وتابع: "دور البرد الحالي مشابه لما كان يتم رصده في السنوات الماضية، ولو تذكرنا أنه قبل ظهور فيروس كورونا أي قبل 2020 كانت تخرج الشائعات عن علاقة الدور بإنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا الطيور والحقيقة أن الإصابات الحالية لها علاقة بالفيروسات التنفسية المعتادة ولا يوجد أي توصية طبية بخلاف ذلك".
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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