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تعليم الجيزة تعلن إعادة تقييمات الطلاب بدءا من الغد - أخبار كلمتك

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تعليم الجيزة تعلن إعادة تقييمات الطلاب بدءا من الغد - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن إعادة تقييمات الطلاب بدءا من الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قرارًا هامًا يقضي بإعادة تقييمات الطلاب في جميع المدارس، وذلك بدءًا من غد الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والذي شدد على أهمية تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وضمان حصول الطلاب على أفضل مستوى تعليمي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على متابعة أداء الطلاب بشكل مستمر وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم لهم وتحسين تحصيلهم الدراسي.

وتم التأكيد على أن تنفيذ هذا القرار يقع تحت مسؤولية مديري العموم في جميع الإدارات التعليمية بالجيزة، حيث يتعين عليهم الإعلان عن إعادة التقييمات على صفحات المدارس والإدارات الرسمية، وضمان وصول المعلومة إلى جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

أهمية التقييمات للطلاب

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تساهم هذه التقييمات الدورية في كشف المستوى الحقيقي للطالب وتحديد مدى استيعابه للمادة الدراسية، وتعديل خطط التدريس بناءً على نتائج التقييمات، إذ يمكن للمعلمين تعديل خططهم الدراسية لتناسب احتياجات الطلاب بشكل أفضل، وتقديم الدعم للطلاب الضعفاء حيث يمكن تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي وتوفير الدروس الخصوصية أو الدورات التدريبية لهم، وتحفيز الطلاب المتفوقين حيث يمكن تكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من إدارة ومعلم وأولياء أمور وطلاب، لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه التقييمات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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