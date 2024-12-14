«القادم أخطر وأفظع».. مصطفى بكري: «انتظروا زيارة أيمن الظواهري لـ دمشق قريبا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:28 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن الإرهابي أبو محمد الجولاني، عندما سئل عما إذا كان سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية السورية -بلد الحضاره والتاريخ-، قال بكل تواضع: إذا لم يطلبني الناس سأكون مرتاحًا.

وعلق مصطفى بكري، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التغريدات القصيرة (إكس)، على حديث الإرهابي أبو محمد الجولاني، قائلًا: «يا راجل، بتتكلم جد؟ هذه سوريا وليست قندهار.. هذه دمشق وليست تورا بورا.. وهذا الشعب السيد وليس أيمن الظواهري».

وتابع بكري: «لقد بدأت البوادر تظهر، مفيش مشكلة مع اسرائيل، حنعقد اتفاقات دفاعية مع مين؟ متعرفش، وبأي حق؟ من فوضك؟ من اختارك؟ المليشيات بدلًا من الجيش.. الإرهابيون بدلًا من الهيئات الأمنية.. لا دستور ولا برلمان.. حتي شركاءك لا وجود لهم، فقد اختطفت وحدك سوريا العظيمة، والقادم سيكون أخطر وأفظع.. أجلوا الفرحة قليلًا، فالقادم أسوأ، وانتظروا زيارة أيمن الظواهري لـ دمشق قريبًا».

ووجه عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الإرهابي أبو محمد الجولاني، قال فيه: «سؤال إلى الجولاني: هل تستطيع أن تقول إن أيمن الظواهري إرهابي؟ بلاش.. هل تستطيع أن تدين عدوان إسرائيل التي دمرت 80% من سلاح الجيش السوري بضوء أخضر منك شخصيًا؟ قطعا أراهنك.. لن تستطيع».