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درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ليلا فى شمال الصعيد


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد


كماحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى  20

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 19

كاترين الصغرى 03 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  21

السويس: الصغرى 11 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 09  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 27


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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