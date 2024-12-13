أستاذ زراعة: الاهتمام بمواصفات وجودة المنتجات يجعلها تتنافس عالميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن القطاع الزراعي من الممكن أن يكون رأس حربة في عمليات التصدير من مصر وأن يكون مصدرا لزيادة مدخلات الدولة من العملة الصعبة وهذا ما نحتاجه، لافتا إلى أن التوسع الأفقي التي حدث حاليًا في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة يدخل 50% زيادة من المحاصيل الموجودة.

وأضاف «ضياء»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه لابد من الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدة لأن من موصفات الإنتاج بالكامل أن تكون مواصفات جيدة ومتفوقة وقادرة على المنافسة وتكون سلعة مرغوب بها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي تساعد في تطوير وحسن جودة المنتجات الزراعية.

وتابع: «الاهتمام بمواصفات الإنتاج والحرص على جودة المنتجات يمنحها القدرة على المنافسة عالميا»، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك ما يقرب من 7 ملايين طن من الحاصلات الزراعية يتم تصديرها وهذا رقم كبير ونتمنى زيادته في السنوات المقبلة.