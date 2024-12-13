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أستاذ زراعة: الاهتمام بمواصفات وجودة المنتجات يجعلها تتنافس عالميا - أخبار كلمتك

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أستاذ زراعة: الاهتمام بمواصفات وجودة المنتجات يجعلها تتنافس عالميا - أخبار كلمتك

أستاذ زراعة: الاهتمام بمواصفات وجودة المنتجات يجعلها تتنافس عالميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن القطاع الزراعي من الممكن أن يكون رأس حربة في عمليات التصدير من مصر وأن يكون مصدرا لزيادة مدخلات الدولة من العملة الصعبة وهذا ما نحتاجه، لافتا إلى أن التوسع الأفقي التي حدث حاليًا في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة يدخل 50% زيادة من المحاصيل الموجودة.

وأضاف «ضياء»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه لابد من الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدة لأن من موصفات الإنتاج بالكامل أن تكون مواصفات جيدة ومتفوقة وقادرة على المنافسة وتكون سلعة مرغوب بها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي تساعد في تطوير وحسن جودة المنتجات الزراعية.

وتابع: «الاهتمام بمواصفات الإنتاج والحرص على جودة المنتجات يمنحها القدرة على المنافسة عالميا»، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك ما يقرب من 7 ملايين طن من الحاصلات الزراعية يتم تصديرها وهذا رقم كبير ونتمنى زيادته في السنوات المقبلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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