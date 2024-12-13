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مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الناعقين عن مصر بعد أحداث سوريا «التفاصيل» - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الناعقين عن مصر بعد أحداث سوريا «التفاصيل» - أخبار كلمتك

مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الناعقين عن مصر بعد أحداث سوريا «التفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي تحدث عن الأمن القومي السوري وعن سوريا، منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أن سوريا تمثل عمق استراتيجي للأمن القومي المصري".

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الجيش المصري حمل لواء الدفاع عن الأمن القومي المصري، وهناك أصوات تنعق وتتحدث في الفضائيات وتقول الدور على مصر قائلا:"مصر مين يا حبيبي؟، مصر الوعي والفهم والتجربة، موضحاً أن الجيش المصري قادر على حماية مصر وامننا القومي".

وأوضح أن سوريا في دمنا وكل جزء من الأراضي العربية في دمنا، فنحن أمة عربية يجمعنا قاسم مشترك والخيار هو خيار عربي احنا معنيين بالقضية السورية، مشيراً إلى أن أفضل خط دفاع يقع عموديا بين مصر ودمشق".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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