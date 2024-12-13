مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الناعقين عن مصر بعد أحداث سوريا «التفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي تحدث عن الأمن القومي السوري وعن سوريا، منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أن سوريا تمثل عمق استراتيجي للأمن القومي المصري".

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الجيش المصري حمل لواء الدفاع عن الأمن القومي المصري، وهناك أصوات تنعق وتتحدث في الفضائيات وتقول الدور على مصر قائلا:"مصر مين يا حبيبي؟، مصر الوعي والفهم والتجربة، موضحاً أن الجيش المصري قادر على حماية مصر وامننا القومي".

وأوضح أن سوريا في دمنا وكل جزء من الأراضي العربية في دمنا، فنحن أمة عربية يجمعنا قاسم مشترك والخيار هو خيار عربي احنا معنيين بالقضية السورية، مشيراً إلى أن أفضل خط دفاع يقع عموديا بين مصر ودمشق".