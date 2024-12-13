المخلافي يعلق على لقائه بنجل صالح احمد علي - أخبار كلمتك

المخلافي يعلق على لقائه بنجل صالح احمد علي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - عاجل | سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - عاجل | سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - «الصحة العالمية»: 58 من المستشفيات بسوريا معطلة بسبب محدودية الموارد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - «الصحة العالمية»: 58 من المستشفيات بسوريا معطلة بسبب محدودية الموارد - أخبار كلمتك

أستاذ زراعة: الاهتمام بمواصفات وجودة المنتجات يجعلها تتنافس عالميا - أخبار كلمتك

أستاذ زراعة: الاهتمام بمواصفات وجودة المنتجات يجعلها تتنافس عالميا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الناعقين عن مصر بعد أحداث سوريا «التفاصيل» - أخبار كلمتك

مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الناعقين عن مصر بعد أحداث سوريا «التفاصيل» - أخبار كلمتك

بكام سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13- 12- 2024؟ - أخبار كلمتك

بكام سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13- 12- 2024؟ - أخبار كلمتك

تحذير جديد من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

تحذير جديد من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

انفجارات قوية تهز العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

انفجارات قوية تهز العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

مسئول أمريكي: إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بغزة في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

مسئول أمريكي: إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بغزة في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

بعد تجاهل مطالبهم، غضب أندية دوري المحترفين بسبب ضغط المباريات - أخبار كلمتك

بعد تجاهل مطالبهم، غضب أندية دوري المحترفين بسبب ضغط المباريات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الجيزة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها لمدة 5 ساعات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيزة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها لمدة 5 ساعات - أخبار كلمتك

الجيزة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها لمدة 5 ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة خمس ساعات، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الخامسة صباح غد السبت، ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال ربط خط مياه جديد، مما يتطلب إيقاف الخدمة مؤقتًا.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، وكرداسة.

ودعت المحافظة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع.

وكانت محافظة الجيزة  قد أعلنت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم، لتعارض الخط مع أعمال المحور والذي قد تم الانتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

أرقام الطوارئ والشكاوى

الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي: 125
واتساب: 01016050453
الخط الساخن للمحافظة: 114
يمكن للمواطنين التواصل على هذه الأرقام لتقديم البلاغات والشكاوى والاستفسارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق