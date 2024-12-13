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"البحوث الزراعية" يدرب متخصصين كاميرونيين على طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة - أخبار كلمتك

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"البحوث الزراعية" يدرب متخصصين كاميرونيين على طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة - أخبار كلمتك

"البحوث الزراعية" يدرب متخصصين كاميرونيين على طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الدولي الخامس له خلال هذا العام، لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، حول طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

 المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات 

وأشارت مدير المعمل، إلى استقبال متخصصين من دولة الكاميرون بمقر المعمل للتدريب على "طرق وتقنيات فحص وتقدير الملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسين) في العينات الغذائية والبيئية"، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأوضحت عبداللاه أنه تم بدء برنامج آخر لمتخصصين آخرين من الكاميرون منذ أسبوعين على طرق فحص وتقدير الملوثات الميكروبية، مشيرة الى أن البرنامج الحالي سيتم خلاله التدريب على طرق التحليل داخل قسم الملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسين) باستخدام أحدث الأجهزة.

وأضافت أن البرنامج من المقرر أن تستمر فعالياته على مدار شهر كامل بالمعمل حيث يتضمن الطرق القياسية لإعداد العينات بهدف فحص الملوثات العضوية الثابتة ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، من حيث مصادرها وتأثيراتها الصحية وكيفية انتقالها الى الغذاء واللوائح والتشريعات المتعلقة بها وطرق تحضير المحاليل القياسية لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وإجراءات مراقبة وتوكيد الجودة المتبعة، كذلك سيتم التدريب على طرق تحليل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (تحضير العينة والاستخلاص والتنقية).

وقالت مدير المعمل إنه سيتم أيضا التعرض إلى المتطلبات الفنية والبروتوكولات الخاصة بالتحقق من صحة الطريقة وضمان ومراقبة الجودة في معامل الكيمياء وفقًا لمتطلبات مواصفة الايزو، كذلك سيتضمن التدريب استخدام أجهزة الحديثة المستخدمة في التحليل، من حيث المبادئ والأساسيات، الاستخدام، تطوير طرق التحليل، استكشاف الأخطاء والصيانة الدورية، إجراءات اعداد التقراير والنتائج وإجراءات مراقبة وتوكيد الجودة المتبعة، فضلا عن كيفية تفسير نتائج الفحص وإعداد التقارير النهائية لنتائج التحليل في العينات الغذائية والبيئية.

وأوضحت عبداللاه أن معمل الملوثات العضوية الثابتة التابع للمعمل، يعد المعمل المرجعي الوحيد في مصر، المعترف به فى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا المجال حيث يقوم بفحص الملوثات العضوية الثابتة في الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل الحليب، منتجات الألبان، اللحوم والدواجن، الأسماك ومنتجاتها، الأعلاف ذات الأصل الحيواني أو نباتي، البيض ومنتجاته ومنتجات الأطفال الرضع، الأطعمة ذات الأصل النباتي مثل: الزيوت والمشروبات والعصائر والصمغ والنباتات الطبية والعطرية، العينات البيئية مثل: انبعاثات المداخن، الانبعاثات الصناعية، انبعاثات المحارق سواء: نفايات طبية أو مخلفات صلبة خطرة، كذلك التربة، الماء، الحمأة والهواء أو من الصناعات الثقيلة مثل: الأسمنت والحديد والصلب.

وقالت إن من أهم المركبات التي يقوم المعمل بتقديرها في الأغذية والبيئة: مركبات الدايوكسين والفيوران، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المشابهة للدايوكسين، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الغير مشابهة للدايوكسين، مركبات إيثير ثنائي الفنيل متعدد البروم، مركبات السلفونات المشبعة بالفلور ألكيل، خماسي كلوروفينول، الهيدروكربونات العطرية المتعددة، لعدد 4 مركبات للإتحاد الأوروبي، و16 مركبا في الأغذية والبيئة بصفة عامة، ثنائي الفينول، مركبات الفثالات، متبقيات المذيبات في الاغذية، الكحوليات في الاطعمة والمشروبات "مواصفة حلال"، الدهون الكلية في الغذاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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