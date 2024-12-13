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هل تطبيق زيادة المعاشات في يناير2025.. موعد الصرف والأماكن - أخبار كلمتك

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هل تطبيق زيادة المعاشات في يناير2025.. موعد الصرف والأماكن - أخبار كلمتك

هل تطبيق زيادة المعاشات في يناير2025.. موعد الصرف والأماكن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - معاشات شهر يناير 2025.. حنقبض كام معاش بعد الزيادة الجديدة.. وهل سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في ضشهر ينايرالمقبل، كم ستبلغ قيمة المعاشات الجديدة، وموعد صرف شهر يناير بعد الزيادة.. أسألة كثيرة يطرحها أصحاب المعاشات، خاصة أنه أضحى يفصلنا أيام قليلة على انتهاء شهر ديسمبر الجاري وبدء السنة الميلادية الجديدة 2025، حيث يتساءل قطاع كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وقيمة المعاش عقب الزيادة الجديدة التي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وقيمة المعاشات بحسب كل فئة في المجتمع، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

معاشات شهر يناير 2025

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاشات شهر يناير 2025، تُصرف اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر ذاته، وذلك للمستفيدين من المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.

معاشات شهر يناير 2025

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وأوضحت الهيئة أن المواطنين أصحاب المعاشات يمكنهم صرف المستحقات مطلع الشهر المقبل عبر العديد من الطرق المختلفة ومتمثلة في الآتي:

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- المحافظ الإلكترونية.

- منافذ البريد المصري.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك المختلفة.

معاشات شهر يناير 2025

قيمة معاش شهر يناير 2025 بعد زيادة الحد الأدنى

- قيمة معاش الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- قيمة معاش الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- قيمة معاش الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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