وزير التموين ورئيس تنمية المشروعات يزوران جناح اتحاد المستثمرات العرب بـ «تراثنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - زار وزير التموين والتجارة الداخلية شريف محمد فاروق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، جناح اتحاد المستثمرات العرب، في معرض (تراثنا)، وقاما بتفقد معروضات الجناح.

وشارك اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، في معرض (تراثنا)، بجناح يضم معروضات مجموعة من الشركات المعتمدة لدى الاتحاد، ضمن أجنحة 1164 عارضا من مختلف المحافظات وبعض الدول العربية والأجنبية.

وتم خلال الجولة الإشادة بمشروع "كيانك" للمهندسة علا محيلبة عضو الاتحاد عن الإسكندرية، والذي يتضمن تدريب 50 سيدة على الصناعات اليدوية.

كما قدمت رئيس لجنة الشباب بالاتحاد ياسمين عبد الرحمن عرضا حول مشروع "تيج"، الذي يدور حول أهمية الدمج البيئي في استراتيجية التحول الرقمي.

وقالت د.هدى يسى، إن معرض (تراثنا) يعد ملتقى مهما يضم المبدعين والحرفيين من مختلف محافظات الجمهورية والدول الخارجية، مما يسهم في تعزيز الصناعات التراثية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

وافتتح المعرض رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكدت هدى يسى، أن المعرض يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تشجيع الحرف التراثية، وتسليط الضوء على الفنون التقليدية التي تمثل جزءًا مهما من الهوية الثقافية لمصر.

وقالت إن المعرض يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتشجيعها ودعم ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن المعرض يجمع الحرفيين المتخصصين في المشغولات اليدوية والتراثية، ليعرضوا آلاف القطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

وأضافت أن حرص اتحاد المستثمرات العرب على المشاركة في المعرض، يؤكد أهمية تلك الصناعات وإبراز الصناعات المتطورة في هذا المجال ودعم الاتحاد لها.

وأكدت- في ختام تصريحاتها- أن رعاية الرئيس السيسي للمعرض، تعكس اهتمام الدولة بتلك الصناعات الحرفية اليدوية والعمل على تنميتها، حيث تعد عاملا مهما في توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.