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الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» - أخبار كلمتك

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الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» - أخبار كلمتك

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - يحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تعزيز مبادرة «قرآن السهرة» وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف  الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،.

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» يوميًّا

تهدف المبادرة إلى بث تسجيلات نادرة لأعظم قراء دولة التلاوة المصرية، وذلك عبر صفحات المجلس ووزارة الأوقاف على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم تجربة روحانية مميزة وإحياء تراث التلاوة المصري الأصيل.

يواصل المجلس بث التسجيلات يوميًّا في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يتم اختيار التلاوات بعناية فائقة لإظهار جماليات الأداء القرآني.

تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم واستحضار عبق التلاوة المصرية 

وتعكس هذه التسجيلات أصالة التراث القرآني المصري، مما يساهم في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم واستحضار عبق التلاوة المصرية التي أبهرت العالم الإسلامي لعقود.

يدعو المجلس محبي سماع القرآن الكريم إلى متابعة هذه التلاوات اليومية، التي تقدم نموذجًا فريدًا يجمع بين الإتقان والتجويد.

ويؤكد المجلس التزامه بتقديم محتوى ثري يسهم في إحياء القيم الروحية والإيمانية للمسلمين حول العالم، من خلال هذا المشروع الذي يجمع بين التراث والابتكار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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