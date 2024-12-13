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وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع على الساحة السورية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع على الساحة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع على الساحة السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:26 مساءً - بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم /الجمعة/، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، اتصالًا بالتطورات الأخيرة.

وأكد الوزير عبد العاطي - خلال الاتصال الهاتفي - على موقف مصر الداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة دون تدخلات خارجية، لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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