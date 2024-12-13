محافظ الجيزة: تكثيف جهود الرقابة التموينية لضبط أي عمليات تهريب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها على المخابز البلدية، وضبط أي عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

واطلع المحافظ- بحسب بيان، اليوم /الجمعة/- على جهود حملات الرصد لمديرية التموين والتجارة الداخلية، والتي تمكنت من ضبط سيارة نقل تسير أعلى محور الفريق كمال عامر محملة بعدد 140 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد بإجمالي مضبوطات 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وإيداعه مطحن الوحدة التابع للمديرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال العامة والمخازن والمخابز بكافة أنواعها، لإحكام الرقابة ومنع كافة مخالفات التلاعب بالسلع التموينية أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على المال العام وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.