نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرها السادس غدا بحفل افتتاح كبير وحضور عربي ودولي واسع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - يشهد مسرح نقابة الصحفيين مساء غد، السبت، حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، بحضور عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب، بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيين ومفكرين.

ويقدم الحفل الإعلامي الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددا من الفقرات بينها كلمات لخالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر وأنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التي أصيبت في العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

كما يحضر المؤتمر - الذي اتخذ "دورة فلسطين" عنوانا له - عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى، وممثلون للصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

ويتضمن كذلك رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي، ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

وتبدأ جلسات المؤتمر صباح /الأحد/ بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية، وتستمر جلسات المؤتمر يوم الاثنين وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.

ودعا سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، جموع الصحفيين المصريين لحضور حفل افتتاح المؤتمر والمشاركة بكثافة في جلساته والنقاش وتبادل الأفكار وطرح الحلول للوصول إلى توصيات معبرة عن حال الصحافة المصرية.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر قد بدأت - منذ أبريل الماضي - تحت 3 محاور رئيسية بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وممتهني الصحافة، قبل ان تستكمل الامانة العامة للمؤتمر الجلسات وتقوم بوضح البرنامج الختامي للمؤتمر.

وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.