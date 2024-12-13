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وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الجمعة 13 ديسمبر2024 «لي جيانفونج»، نائب رئيس مجلس إدارة «China Gezhouba Group International Engineering»، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

أكد الوزير عبد العاطي على اعتزاز الجانب المصري بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وتعدد مجالات التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يحتل أهمية خاصة لدي الجانبين نظراً للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصينية في السوق المصري، وثمن علاقات التعاون القائمة مع الشركة ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.

زيارة وزير الخارجية إلى الصين

اتصالاً بما سبق، أبرز وزير الخارجية اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وتعزيز مستوي التنسيق والتعاون مع الشركة في هذا المجال الواعد، مشيراً الي أن مصر تسعى لإنتاج 10 مليون طن من الأمونيا الخضراء من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر. كما نوه إلي المشروع الذي تعمل الشركة علي تنفيذه في مصر، بالتعاون مع شركات أجنبية أخري، في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو أحد أهم المجالات التي تعتلي قائمة أولويات الحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وأشار الوزير عبد العاطي إلي الأولوية المتقدمة التي توليها مصر أيضاً لمسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا، خاصة في المجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلي تدريب وتشغيل العمالة المحلية وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصري، منوهاً إلي حرص الجانب المصري علي تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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