«السكة الحديد» تعلن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق بئر العبد وخط بشتيل كفر داود السادات والعكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، الجمعة، عن المواعيد الجديدة للقطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد، والعكس، وخط بشتيل/ كفر داوود/ السادات، والعكس، بعربات تحيا مصر.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد والعكس، كالآتي: تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب: (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.. فيما يجري تشغيل قطار 290، الذي يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00، بتركيب: (4 عربات تحيا مصر).

وأضافت أنه سيجري تشغيل قطار 293، الذي يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب: (4 عربات تحيا مصر)، كالجدول المرفق.. فيما سيتم تشغيل قطار 292، الذي يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب: (4 عربات تحيا مصر).

وتابعت الهيئة أنه فيما يتعلق بخط بشتيل/ كفر داود/ السادات، والعكس، فسيتم تشغيل قطار 787 بشتيل/ السادات، الذي يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10، ويصل محطة السادات الساعة 07:50، بتركيب: (5 عربات تحيا مصر)، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأوضحت أنه سيجري تشغيل قطار 788 السادات/ بشتيل، الذي يقوم من محطة السادات الساعة 15:55، ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30، بتركيب: (5 عربات تحيا مصر)، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية كالجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، مبينة أن هذه القطارات تمتاز بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى، بما يسهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين، مشيرة إلى أن خط القنطرة شرق/ بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة.